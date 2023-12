Viola-Piazza Armerina, Cigarini: “voglio godermi il palazzetto pieno. Ora viene il bello”

StrettoWeb

Al termine della partita fra Viola e Piazza Armerina, vinta dai reggini 88-79, con tanto di primo posto raggiunto insieme a Capo d’Orlando e Ragusa, coach Cigarini ha analizzato così la gara in conferenza stampa: “dedichiamo la vittoria a Riversata che si è rotto il ginocchio. Gara tosta, dovevamo tenere più alta l’intensità. L’abbiamo portata a casa con un parziale alla importante alla fine. Palazzetto pieno, gente al secondo anello che non si vedeva da tanto. Sono contento per i miei ragazzi, siamo primi con Capo e Ragusa. Ora tre partite difficilissime, la prossima in casa contro Catania voglio il Palazzetto pieno“.

Al giro di boa

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb, coach Cigarini analizza la gara al giro di boa: “ci davano sesti, abbiamo ribaltato il pronostico perchè chi viene a giocare contro di noi viene super agguerrito. Noi dobbiamo essere sempre più bravi e più pronti. Ora non si è in discesa, perchè tutti verranno con il dente avvelenato“.

La Viola ha alzato definitivamente l’asticella? “L’asticella l’abbiamo messa dalla prima alla quarta squadra. Tutti vorranno giocare a mille contro di noi. A gennaio con il mercato qualcuno si rinforza. Chi fa i Playout magari smantella, c’è chi sarà salva dopo qualche gara. Ora viene il difficile. Vogliamo godercela e goderci questo pubblico“. Ha concluso il coach.