Villa Genoese Zerbi torna ad illuminarsi nel cuore di Reggio Calabria

Qualche giorno fa, con un post sui social, la “rinascita” di Villa Genoese Zerbi era stata annunciata ufficialmente: grazie ad Enzo Pennestrì e a Don Tito, l’antica dimora reggina è tornata a vivere. “La bontà e l’innovazione della cremeria @sottozeropennestri si unisce all’eleganza e la raffinatezza della residenza reggina per portare l’alta pasticceria in città. Preparati ad essere spettatore di un nuovo e delizioso capitolo nella storia della gelateria e pasticceria di Reggio“, si leggeva nel post.

E oggi pomeriggio la Villa illuminata non è sfuggita ai cittadini che sono passati sul lungomare. L’antica e iconica dimora è stata aperta per un evento privato che si svolgerà questa sera ed illuminata per l’occasione. Un colpo d’occhio, quello di Villa Zerbi di nuovo viva, che non può non colpire i reggini e chiunque si trovi a passarvi davanti.

E questo è solo l’inizio, perché dopo l’evento di questa sera l’apertura al pubblico consentirà a tutti i reggini di usufruire della Villa, che torna finalmente ad essere patrimonio culturale della città.