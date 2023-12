A Reggio Calabria i Fineco Days si concludono a Villa Zerbi | FOTO

StrettoWeb

Ieri sera Villa Genoese Zerbi, a Reggio Calabria, ha stupito i cittadini tornando ad illuminarsi e a rivivere come un tempo. L’occasione è stata quella dell’evento finale dei Fineco Days, un progetto della nota banca di consulenza finanziaria giunto a conclusione. I Fineco Days, che hanno abbracciato tutto il territorio nazionale, avevano l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali, avvicinando la consulenza finanziaria ai risparmiatori.

Durante i Fineco Days sono state messe in campo una serie di iniziative gratuite al fine di caratterizzare l’approccio della Banca agli investimenti, vivendo le eccellenze dei territori italiani. Fineco di Reggio Calabria ha scelto di concludere questo progetto con l’evento conclusivo di ieri sera, non solo per mettere insieme gusto, arte e storia ma soprattutto per creare relazioni umane, motore dell’attività di consulenza finanziaria. Attraverso la cultura Fineco lega così il suo nome alla bellezza e alle emozioni.

La direzione artistica dell’evento è stata curata da Elisabetta Marcianò, mentre l’allestimento della location è stata affidata a Rossella Delfino, che hanno reso magica la serata, come è possibile vedere dalla gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo.

Nel corso della serata sono intervenuti Giuseppe Postorino, area manager Calabria, Annarita Scarfone, area manager Reggio Calabria e Arturo Callegari, group manager point Fineco Reggio Calabria.

Reggio Calabria: Fineco Days a Villa Zerbi