Sparatoria a Palermo, ucciso ragazzo di 22 anni | NOME

Tragedia nella notte a Palermo: un ragazzo di soli 22 anni è morto all’uscita di una discoteca a seguito di una rissa. La grave vicenda si sarebbe verificata questa mattina, intorno alle 3, e avrebbe avuto inizio nei bagni della discoteca Notr3, ex Reloj. Secondo le prime informazioni, sarebbe quindi scoppiata una violenta lite spostatasi poi in strada: il gruppo sarebbe uscito da una porta secondaria, in via Giovanni Raffaele, per continuare a scazzottarsi fino alla terribile conclusione, quando qualcuno ha tirato fuori la pistola e ha colpito la vittima, Rosolino Celesia.

Il ragazzo, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. La salma si trova ora al Pronto Soccorso, dove è arrivato il magistrato per gli accertamenti del caso. L’equipe ha eseguito una tac post mortem e si attende per il trasferimento al Policlinico dove verrà poi effettuato l’esame autoptico. Sul posto, presenti diversi agenti in tenuta antisommossa per mantenere l’ordine di fronte alla tragedia