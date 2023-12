Chi era Rosolino Celesia, il 22enne ucciso a Palermo: figlio di un cantante, ha sognato la Serie A

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso questa notte Palermo. Un ragazzo di 22 anni, Rosolino Celesia, è morto all’uscita di una discoteca in seguito a una rissa, terminata con un colpo di pistola. L’episodio, avvenuto intorno alle 3, è cominciato nei bagni del locale e si è poi spostato fuori, in strada, con un’iniziale scazzottata culminata appunto con lo sparo, in cui ha perso la vita il giovane siciliano.

Chi era Rosolino Celesia

Rosolino Celesia, nato nel 2001, era un grande appassionato di calcio. Ha cominciato a giocare nella scuola di Totò Schillaci e poi ha indossato – sempre a livello giovanile – le maglie di Trapani, Torino e Palermo. Arrivato sino all’under 17 del Torino, era tornato poi nella sua città, in Sicilia, prima di chiudere in Serie D tra Marsala e Torino. Il padre Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione comunale di Palermo, è un cantante neomelodico conosciuto nel quartiere del Cep.