Serie D, Trapani e Siracusa regine anche del mercato: Convitto in granata, Sarao agli aretusei

StrettoWeb

In campo si sono affrontate qualche settimana fa: equivalse, 0-0. In classifica, il Trapani si è leggermente staccato, approfittando di qualche mezzo passo falso del Siracusa, che ha comunque tenuto un ritmo pazzesco. Prima e seconda del girone I di Serie D, le due siciliane fanno la voce grossa anche sul mercato. E’ notizia di oggi, infatti, la chiusura di un colpaccio da parte dei granata e di un altro – pronto, manca l’ufficialità – degli aretusei.

Mercato Serie D, il Trapani chiude per Convitto

Il Trapani, che ha già speso tanto questa estate e che ha fatto altrettanto nella sessione invernale, dopo un corteggiamento di settimane è riuscito a chiudere per Convitto dalla Vibonese. Inizialmente restìa, la società di Caffo ha poi ceduto all’importante offerta economica siciliana. Il Presidente Antonini ha comunicato le sue intenzioni: sfondare quota 100 punti quest’anno. E’ sicuro che la sua squadra vincerà il campionato con 15 punti di vantaggio sulla seconda e considera Siracusa e Vibonese di molto inferiori ai granata. Convitto, esterno d’attacco, è nato a Partinico il 4 maggio del 1996 e in questa prima parte di stagione ha messo a segno dieci reti in quindici presenze con la maglia rossoblu. La passata stagione ha vinto il campionato di Serie D con l’Arezzo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pianese, Licata, Sanremese e Lucchese.

“Le prime sensazioni all’arrivo a Trapani sono abbastanza positive. Sono contento di arrivare in una piazza così importante e sono pronto a dare il massimo per questa maglia”, dice il neo calciatore granata. “Sono sincero. Non è stato facile lasciare la Vibonese perché comunque sono stato bene con tutti e stavo facendo bene però nella vita si fanno delle scelte e adesso sono contento di essere qui. Sono un esterno d’attacco, mi piace andare nell’uno contro uno. Inoltre – conclude – posso anche svariare su tutto il fronte offensivo”. Il giocatore partirà con i suoi nuovi compagni alla volta di Sant’Agata e ha scelto il 16 come numero di maglia.

Sarao rescinde dal Catania: c’è il Siracusa

Per tutta risposta, però, arriva il “segnale” anche dal Siracusa, che dopo qualche movimento in uscita – anche importante – e dopo l’esonero del DS Castorina, è pronto a chiudere per Manuele Sarao. Ormai fuori dai piani del Catania da settimane, oggi l’attaccante ha rescisso ufficialmente. “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Manuel Sarao. All’attaccante milanese, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota. Si è parlato proprio del Trapani, nei giorni scorsi, ma alla fine sarà il Siracusa la prossima destinazione dell’ex Reggina. Si attende firma e annuncio.

Il Catania strizza l’occhio a Cicerelli

Restando in tema di Catania e di ex Reggina, ieri sulle tribune del Massimino è stato intravisto Emanuele Cicerelli. L’ala sinistra, l’anno scorso in amaranto, è tra i pochi rimasti svincolati da questa estate insieme ai vari Crisetig e Galabinov. Potrebbe presto firmare per gli etnei e per la Serie C sarebbe un innesto molto interessante, sempre volto all’opera di rafforzamento della società rossoblu.