Trapani, il solito scatenato Presidente: “vinceremo con +15 sulle altre, noi superiori a tutti e vogliamo i 100 punti”

E’ il solito Valerio Antonini scatenato. Bandiera del Trapani sotto la Curva dei tifosi a fine gara e show in conferenza stampa. Ieri la squadra granata ha travolto per 8-0 la povera Gioiese nel girone I di Serie D. A fine gara l’imprenditore romano, patron della società, ha enfatizzato i grandi risultati raggiunti a chiusura dell’anno solare. “Abbiamo trasformato completamente la città nel Calcio e nel Basket. I numeri sono spaventosi: abbiamo fatto 41 partite ufficiali, con 38 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta. Non so se è mai accaduto nella storia, certamente questo fa sì che quanto costruito fino a oggi abbia avuto riscontro immediato sul campo. Vincendo a Sant’Agata supereremmo il record di 47 punti. Questa media punti proietterebbe il Trapani oltre quota 100 a fine stagione, l’obiettivo che io ho scommesso con i calciatori”.

Trapani, Antonini entusiasta: “grandi progetti nei prossimi mesi

Antonini parla già al futuro, parla già da Presidente di una squadra di Serie C. “Vinceremo il campionato con 15 punti di vantaggio, che è la differenza che c’è tra noi e le altre. La Vibonese ha vinto una su cinque delle ultime cinque, il Siracusa due delle ultime cinque. Fanno fatica a segnare. Il Siracusa, a parte quattro giocatori di grande valore, ha una rosa inferiore alla nostra. Io non ho mai avuto timore, neanche quando eravamo a +2. Paghiamo l’assenza di Cocco, che aveva un piccolo problema a una cicatrice datata e sottovalutata dalle radiografie. Abbiamo fatto tutte queste vittorie senza centravanti. Parlando con Presidenti del girone C di Serie C, categoria in cui noi giocheremo il prossimo anno, mi hanno detto che siamo una squadra d’alta classifica”.

E poi aggiunge. “Già oggi parlano di noi in tutta Italia e non abbiamo vinto niente. La C nel Calcio e la A nel Basket sarebbe un lancio senza precedenti in questa società. L’ambizione che ho però è di portare a compimento una serie di progetti nei prossimi sei mesi, dall’acquisizione della tv a quella di alcuni locali. La città dovrà essere all’avanguardia nello sport e nel digitale”.

Trapani, il mercato non si ferma. Il Presidente: “offerta strabiliante per Convitto”

E sul mercato, nonostante altri colpi, il patron granata preannuncia altro. “Stiamo trattando tanti giocatori, abbiamo fatto un’offerta strabiliante di 80 mila euro per Convitto della Vibonese, che sembrava fosse decisa a rifiutare e forse le cose stanno cambiando. Abbiamo fatto un’offerta importante anche per Maggio, ma poi abbiamo deciso di non prenderlo e di puntare a calciatori più forti di lui, che potranno tornarci utili in Serie C”.