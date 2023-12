Reggio Christmas City, Santo Stefano in musica tra le vie del centro. Oggi il rapper Kento

StrettoWeb

Il fitto calendario di eventi in città di Reggio Christmas City continua a coinvolgere e rendere vivo il centro storico in occasione delle festività natalizie. In particolare sono state tre le piazze prese d’assalto da reggini e turisti a Santo Stefano per ballare ed assistere ai tre eventi in programma a piazza Camagna prima con il dj set del giovanissimo Francesco Minniti. Poi a piazza Italia con l’esibizione di ‘The Beatfour Sale’ ed infine a piazza Castello con la musica di ‘JI feat. Piccadilly Live’.

“I concerti organizzati a piazza Italia sono stati molto apprezzati – spiega il direttore artistico Alessio Laganà – I tanti turisti in città, passeggiando sul corso si sono fermati a ballare in modo spontaneo e naturale in uno dei luoghi più eleganti della nostra città. Tanti finora gli eventi originali che hanno entusiasmato il pubblico tra musica jazz, bande itineranti, omaggi ai Beatles e tanti altri ancora sono i concerti in programma che vedono protagonisti sempre gruppi calabresi. Vi aspettano altre sperimentazioni musicali con vari linguaggi. Occhio al programma”.

Il Natale a Reggio Calabria prosegue anche oggi con numerose iniziative. Alle ore 16:00 l’evento ‘Un tuffo nella solidarietà all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio con il Premio ‘Giacomo Baesso’ 2023 alla Fondazione CHOPS malattie rare.

In serata toccherà a Kento, tra i più noti rapper calabresi, esibirsi e coinvolgere il pubblico di piazza Castello per un concerto gratuito di musica live in programma alle ore 20:30.

Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e scrittore di Reggio Calabria. Oltre alla sua carriera nella musica, insegna dal 2009 in vari carceri minorili, scuole e comunità di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Per la sua attività sociale attraverso la musica ha vinto il premio Cultura Contro le Mafie nel 2014, mentre nel 2017 è stato premiato da Casa Memoria Impastato e ANPI.

Domani 28 dicembre piazza Italia ospiterà Cesare Fortebuono che esporrà i suoi cappelli realizzati a mano con ‘The hat show Maestro Cappellaio’. Una masterclass a ritmo di musica jazz, funk e hip hop con dj set, chitarra elettrica e sax a piazza Italia ed il concerto a piazza Castello del gruppo ‘New Wave Duo Live’ alle ore 20:30 chiuderanno infine il ciclo di eventi in città del 28 dicembre.