Reggio Calabria: lo stand della Metrocity all’Artigiano in Fiera e la pezza che è peggio del buco

Dopo aver ricevuto una segnalazione importante in merito allo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’Artigiano in Fiera, abbiamo pubblicato ieri un articolo dicendoci stupiti del fatto che non ci fosse nessun addetto della Metrocity, nel giorno dell’inaugurazione della kermesse, di sabato pomeriggio. Un addetto, si intende, che fosse lì a presenziare allo stand istituzionale dove, dalle foto visibile nella gallery scorrevole in alto, è possibile vedere la postazione vuota, in uno spazio espositivo altrettanto vuoto (si vede solo un video che gira, senza alcuno che spieghi di cosa si tratta).

Ovviamente, manco a dirlo, sui social e non solo qualcuno ha provato a mettere qualche pezza alla figuraccia fatta, ma – è il caso di dirlo – la pezza è quasi peggio del buco. E allora ecco che, anche sulla pagina stessa della Città Metropolitana di Reggio Calabria, compaiono delle foto dove si tenta di far passare il messaggio che lo stand fosse attivo, presidiato, vivo. Ed in effetti le stesse fonti che ci hanno riferito come lo spazio espositivo reggino – in riferimento a quello esclusivamente istituzionale – non fosse presidiato da ore, ci dicono che ieri pomeriggio, dopo la pubblicazione del nostro articolo, lo stand si è ‘magicamente’ ripopolato.

Ripopolato, però, di espositori e cittadini reggini che hanno preso simpaticamente a suonare e ballare tarantelle. Bellissimo, indubbiamente. Una nota di folklore che, in un contesto espositivo come la Fiera di Milano, fa sicuramente presa sui visitatori, ma il punto è un altro: dov’erano gli addetti della Città Metropolitana? Gli stand degli artigiani reggini sono stati attivi fin da subito. Il problema sta in quello della Metrocity. E non significa nulla il fatto che nelle foto pubblicate dopo si vede la gente ballare e suonare, perché dalle stesse foto si nota come la postazione che dovrebbe essere dell’addetto allo stand venga usata semplicemente per appoggiare dei giubbotti.

Che i calabresi, e i reggini in questo caso, sappiano come attirare l’interesse di turisti e visitatori e fuori da ogni dubbio. Il punto però è: cosa fanno gli enti? Cosa fa, in questo caso, la Città Metropolitana? Dov’erano gli/le/il/la addetti allo stand? Uno spazio espositivo di quella metratura in un contesto così rilevante presuppone la presenza di gente preparata. Chi doveva occuparsene? Dov’era questa persona (o queste persone) per tutte le ore in cui, fino alla pubblicazione del nostro articolo, lo stand è stato abbandonato a sé stesso?

Meno male che almeno cittadini e artigiani hanno salvato la faccia di una città che, in seno ad una kermesse come quella dell’Artigiano in Fiera, dovrebbe avere un ruolo da protagonista.