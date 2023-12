Reggio Calabria, Luciano Simone: “per gli eventi natalizi la solita improvvisazione, non si può amministrare così”

StrettoWeb

Poche illuminazioni, eventi zero, casette natalizie vuote, albero di Natale di Piazza Duomo allestito velocemente e inaugurato ieri sera. Insomma, non è un grande Natale per Reggio Calabria, dove si respira poco il clima di festa. Il Presidente del Comitato Corso Sud, Luciano Simone, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “ogni anno gli stessi problemi, sembra quasi che si resta sorpresi che arriva il Natale. C’è sempre la solita improvvisazione, la città è depressa e non si può amministrare così”, rimarca Simone.

“Per intenderci – prosegue – praticamente ogni anni abbiamo litigato con gli assessori di turno per i vari eventi natalizi. Serve confronto, è inutile incontrarsi il 6 dicembre per l8 dicembre, ma bisognerebbe programmare il tutto a gennaio. L’opposizione? E’ più attonita da chi ci amministra. La speranza è che la città si risollevi”, conclude Simone.

Foto







/