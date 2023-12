Reggio Calabria, Caridi e De Biasi: “casette natalizie abusive in piazza Duomo”

StrettoWeb

Senza illuminazioni (eccetto quelle poche accese ieri sera), senza eventi, senza amore né sapore e ora anche con le casette natalizie abusive. Insomma, il Natale di Reggio Calabria quest’anno sembra un film dell’orrore più che un cinepanettone. “Le casette non aprono perché alla Suap non è arrivata nessuna richiesta di autorizzazione. Ad oggi (ieri venerdì 8 dicembre, ndr) non è arrivato nulla quindi le casette sono abusive“. A dare l’allarme sono i consiglieri comunali di minoranza Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi.

“Stessa situazione in piazza Italia – proseguono i consiglieri –, per la quale stanno attendendo che finisca l’Artigiano in Fiera a Milano, ma non è accettabile che i commercianti non siano stati chiamati a sedersi ad un tavolo per capire perché siano stati esclusi dopo anni. Gli ambulanti sono stati tenuti fuori e Svi.Pro.Re. ha passato la palla alla Suap. Il Comune ha sbagliato affidando tutto alla società in house ed è un chiaro segno del fatto che non c’è programmazione. L’amministrazione non è in grado di organizzare nemmeno le feste di Natale, ma vediamo solo danni alla città“, concludono Caridi e De Biasi.