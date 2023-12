Reggio Calabria, sabotato il quadro elettrico delle casette di Piazza Duomo: “è subcultura ‘ndranghetista”

StrettoWeb

“Sabotare il quadro elettrico delle casette di Piazza Duomo è un fatto molto grave. Si è voluta colpire l’attività di coloro, i pochi rimasti, che proprio in questi giorni hanno il clou delle vendite ma anche lanciare una sorta di avvertimento in relazione, probabilmente, alla gestione giusta o sbagliata che sia stata, (e sicuramente dai risultati non possiamo considerarla positiva) dei mercatini di quest’anno“. E’ quanto scrive sui social Claudio Aloisio, Presidente Provinciale Confesercenti Reggio Calabria, in merito a quanto accaduto ieri mattina.

Gli operatori economici delle casette di Natale a piazza Duomo non hanno potuto accendere né luci né riscaldamento: l’interruttore del quadro elettrico collegato alle strutture è stato sabotato nel corso della notte precedente. Qualcuno ha incollato il quadro elettrico generale e gli operatori non hanno nemmeno potuto accedervi per riattivarlo.

“Atti di questo genere – prosegue Alosio –, se pur non gravi nelle conseguenze, sono comunque un segnale preoccupante per la modalità, figlia di una subcultura ‘ndranghetista che continua a pervadere parti non trascurabili della nostra comunità. La mia speranza è che, a seguito della denuncia sporta, si trovino e puniscano in tempi celeri i responsabili di questa azione inaccettabile“.

Già ieri l’amministratore unico di Svi.Pro.Re, Michele Rizzo, ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti.