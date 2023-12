Reggina, la Fenice chiude il 2023 contro l’Igea Virtus. Trocini: “loro domenica hanno riposato”

StrettoWeb

Dopo il successo a San Cataldo, terzo di fila, la Fenice Amaranto è pronta all’ultima gara del 2023: domani, in infrasettimanale, arriverà al Granillo l’Igea Virtus. Della sfida, alla vigilia, ha parlato ai canali ufficiali mister Trocini. L’Igea Virtus è “una squadra che sta attraversando un periodo particolare. Formazione organizzata che verrà al Granillo per fare la propria partita e che vanta in rosa diversi calciatori che hanno militato nel settore giovanile amaranto e che vorranno dimostrare il proprio valore al cospetto del pubblico reggino. Ci troveremo di fronte una squadra che domenica scorsa ha riposato e ha avuto maggiore tempo per preparare la gara”.

Reggina, Trocini parla degli indisponibili alla vigilia di Fenice-Igea Virtus

“Dobbiamo ripartire dal secondo tempo della gara con la Sancataldese. Ieri – prosegue Trocini – abbiamo effettuato una seduta di scarico mentre oggi abbiamo svolta la classica rifinitura. Bisogna dare continuità alle tre vittorie consecutive cercando di conquistare l’intera posta anche nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi che sono sempre al nostro fianco”. E sul fronte indisponibili: “recuperiamo Salandria che ha smaltito l’influenza. Oltre a Dervishi che ha ripreso a correre, non ci sarà Zucco che riavremo dopo la sosta per il Natale. Il resto del gruppo è a disposizione”.