Ponte sullo Stretto, Recupero (Lega): “Falcomatà in silenzio, inviti Salvini e sostenga la sua battaglia”

“La Lega ed il Ministro Salvini in primis spinge per l’economia ed il futuro della Calabria e della Sicilia per il grande investimento del ponte sullo stretto ma il sindaco Falcomatá pare stia continuando il suo riposo.. Non vorremmo che il sindaco facesse come con i rifiuti, vedendoli ma facendo finta che non esistano”. E’ quanto scrive in una nota Franco Recupero, Referente Provinciale della Lega Reggio Calabria.

“Spero da responsabile provinciale della Lega che il sindaco si accorga che il ponte potrebbe essere utile, ma nel frattempo cosa fa? Silenzio sembrerebbe, invece di invitare il Ministro Salvini e sostenere la sua battaglia per il nostro bene! Falcomatà e la sua maggioranza cosa ne pensano? Inviti Salvini e parliamone tutti assieme per il bene della Calabria, di Reggio e di tutta la nostra gente”, conclude Recupero