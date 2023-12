Il passaggio a livello della discordia a Thurio: camion sbanda nel punto della tragedia

StrettoWeb

Appena ieri vi avevamo comunicato la buona notizia del dissequestro dell’area di Thurio, la località resa tristemente famosa a causa dell’incidente ferroviario dello scorso 28 novembre. A quasi un mese dalla tragedia, sono ripresi i lavori per il ripristino della linea ferroviaria jonica. I disagi per i pendolari sono stati, e continuano ad essere, tanti ma, a rendere la situazione ancora più problematica, è la sicurezza che viene meno sia su binari che su strada. All’altezza dell’infelice passaggio a livello di Thurio infatti, un camion, nel tardo pomeriggio di ieri, è sbandato finendo in una cunetta.

Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso ma la questione solleva parecchi dubbi circa la corretta segnaletica che interessa quel tratto: il passaggio a livello infatti, risulta sbarrato ma nessuna segnaletica è stata apposta. Pertanto molti mezzi, tra cui numero autoarticolati, si ritrovano a percorrete tutta la strada e, dopo aver scoperto solo alla fine che la viabilità è bloccata, allora sono costretti a tornare indietro effettuando manovre che, come nel caso di ieri, potrebbero causare incidenti.

L’appello all’Amministrazione Comunale: “servono apposite segnaletiche”

Fabio Pistoia, giornalista, ha invocato l’aiuto del Comune: “i conducenti di autoarticolati, i quali, ignari della situazione vigente e dell’area del casello in oggetto posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria, proseguono nel loro percorso, per poi trovarsi dinnanzi ad un inevitabile stop. Tutto ciò determina quasi quotidianamente, incidenti e disagi causati dal dietrofront al quale sono costretti gli stessi conducenti dei mezzi pesanti tra non poche difficoltà. Da qui l’appello che si leva all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale affinché si provveda ad installare apposite segnaletiche atte ad indicare il divieto di transito ai mezzi pesanti nella medesima area. Una problematica di sicurezza della quale ci facciamo portavoce, anche a nome degli operosi cittadini residenti in contrada Thurio”.