Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, finalmente qualcosa si muove: dissequestrata l’area di Thurio

Anche la Calabria Jonica torna finalmente a muoversi… e a viaggiare: a quasi un mese dal terribile incidente ferroviario a Thurio, dove hanno perso la vita la capotreno Maria Prisco e il camionista 24enne Said Hannaoui, la linea era stata interrotta e l’intera area sequestrata dalla Procura di Castrovillari per effettuare le indagini del caso. Un danno immane, non solo per le vite spezzate dei due coinvolti, ma anche per la mobilità dell’intera zona jonica. Trenitalia infatti, nonostante il blocco forzato, non ha fornito gli giusti strumenti per ovviare al problema: i famosi bus sostitutivi infatti, sono quasi un miraggio e prenotarli è impossibile dato che, dal sito competente, non è possibile prenotare la tratta in questione.

Una problematica enorme, che si aggiunge al passaggio di quei pochi treni in una terra dimenticata. Ma oggi, finalmente, è arrivata la prima buona notizia: con il dissequestro infatti, gli addetti potranno continuare ad eseguire i lavori di riparazione della linea che, si spera, potrà essere agibile in pochissimo tempo. E la speranza si accentua ancor di più, visti gli eventi che interesseranno la zona nelle festività natalizie: dal concerto di capodanno a Corigliano-Rossano con Max Pezzali, a quello di Amadeus con la trasmissione “L’anno che verrà”.