Minaccia di morte l’ex compagna con una pistola, fermato 31enne di Cosenza

Un’altra storia di violenza domestica, a discapito anche dei più piccoli: questa mattina gli agenti della Polizia di Cosenza hanno fermato un uomo di 31 anni per reato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna, avvenuti anche di fronte alla figlia minore. Una storia dolorosa durata 3 lunghi anni: percosse, ingiurie e minacce che sono cominciate nel 2020, all’inizio della loro convivenza. La vittima, disperata e impaurita anche per l’incolumità della bambina, ha quindi presentato denuncia, raccontando di un episodio in particolare: l’uomo, dopo l’ennesima lite, l’avrebbe minacciata di morte con una pistola.

La donna, dopo l’accaduto, ha deciso quindi di troncare la relazione. L’ex compagno però non ha mai accettato che tra i due fosse finita, cominciando quindi a pedinarla, coprendola di ingiurie e ricorrendo anche alla violenza fisica. A seguito della denuncia presentata il 30 ottobre scorso, la Polizia ha pertanto effettuato le indagini del caso e ha tratto in arresto l’indagato. Quest’ultimo è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento.