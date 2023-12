Picchiava l’ex compagna di fronte al figlio: divieto di avvicinamento per un uomo di Crotone

StrettoWeb

Personale della Squadra Mobile della Questura ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, nei confronti di un crotonese, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, commessi in danno della ex compagna. Il provvedimento è stato adottato all’esito di approfondimenti effettuati dall’ufficio investigativo, dopo che la donna si era portata al pronto soccorso del locale nosocomio a seguito di percosse ricevute dall’ex compagno, al culmine di una lite domestica.

Dalle conseguenti indagini è emerso che da diverso tempo l’uomo aveva posto in essere una serie di episodi minatori e offensivi nei confronti della ex compagna, la quale lo aveva lasciato alcuni mesi fa, arrivando a minacciarla e a percuoterla, anche davanti al loro figlio minore. Pertanto il G.I.P. ha emesso la misura del divieto di avvicinamento alla compagna ed ai luoghi da lei frequentati, a cui si aggiunge l’applicazione del braccialetto elettronico.