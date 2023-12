Messina senz’acqua: scatta il piano comunale d’emergenza | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

In vista del secondo step di interruzione idrica a Messina, previsto per il 15 dicembre (salvo avverse condizioni meteo), necessario per consentire gli interventi nell’ambito del progetto per la “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”, oggi, Comune e AMAM hanno presentato il piano comunale d’emergenza nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca.

“Ad ora l’intervento è programmato e confermato ma vogliamo darci ancora qualche ora per essere certi di poterlo effettuare”, ha detto il sindaco Federico Basile. Da rimarcare che, rispetto al distacco idrico dell’altro mese, sono state modificate alcune procedure di intervento per supportare la popolazione. Saranno potenziati i servizi mobili di autobotti e moduli leggeri che gireranno per la città.