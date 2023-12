Messina senz’acqua: rinviata l’interruzione idrica, i motivi

StrettoWeb

“Per il prossimo venerdì 15 dicembre, a seguito di comunicazioni pervenute sia dalla ditta esecutrice che dal Direttore dei Lavori e confermate dagli uffici preposti alla verifica delle condizioni meteo, le stesse sono tali da non consentire di avviare con ponderata sicurezza i lavori previsti per il secondo step, come programmato per venerdì 15 dicembre”, a comunicarlo in una nota congiunta Comune di Messina e AMAM.

“Pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare a nuova data del mese di gennaio 2024 gli interventi che erano stati previsti da cronoprogramma”, conclude la nota.