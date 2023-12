Messina-Catania, bel colpo d’occhio al “Franco Scoglio”: lo spettacolo sugli spalti | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Meglio in campo che sugli spalti. Al netto di una traversa di Deli a ridosso del duplice fischio, Messina-Catania è sul parziale di 0-0 dopo il primo tempo. Sugli spalti, però, lo spettacolo è assicurato, con il record di presenti stagionali e la coreografia di inizio gara. L’aveva annunciato il club peloritano: “in occasione del derby Messina-Catania, per allietare il pre-partita, l’Acr Messina ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con la scuola “Happy dancing”, diretta da Rossella Filloramo. Previsti intrattenimenti a base di musiche, danze e un dj set, con la presenza dello speaker Vincenzo Maira. Il terreno di gioco sarà un tripudio di colori ed effetti luminosi che accompagneranno l’ingresso in campo delle due squadre, grazie al team di Andrea Gentile”.

E così è, come si può vedere da foto e video in evidenza. Gli ultrà hanno assiepato il settore caldo dello stadio da molto primo del fischio d’avvio, cominciando a incitare i propri beniamini. Non c’erano, dall’altra parte, i tifosi catanesi, a cui la trasferta è stata negata.