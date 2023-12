E’ Emmausso l’uomo derby, il Messina vince ancora: Catania KO 1-0 davanti a un “Franco Scoglio” in festa

StrettoWeb

La serata perfetta per Messina e il Messina. La squadra di Modica si aggiudica il derby siciliano contro il Catania, giocato in anticipo al sabato e davanti a un “Franco Scoglio” vestito a festa, con il record di spettatori stagionali e tante belle iniziative prepartita. Nel primo tempo, al netto della traversa di Deli, è meglio lo spettacolo sugli spalti che in campo. Nella ripresa, a metà secondo tempo, ci pensa proprio Emmausso, battendo il portiere di piatto dopo un errore del capitano ospite Silvestri.

Così il Messina ottiene la seconda vittoria di fila (dopo il successo in casa del Monterosi, che aveva interrotto le cinque sconfitte di fila) e si rilancia in classifica, respirando e andando a -1 dalla salvezza diretta, in attesa delle gare di domani. Il Catania resta invece impantanato a metà classifica: per Lucarelli è la prima sconfitta dopo il ritorno sulla panchina etnea.

Risultati Serie C girone C, 17ª giornata

Crotone-Juve Stabia 1-1

Giugliano-Monterosi 3-1

Messina-Catania 1-0

Turris-Latina 1-1

Classifica Serie C

Juve Stabia 36 Picerno 33 Casertana 31 Crotone 29 Benevento 29 Avellino 27 Taranto 26 Latina 26 Giugliano 25 Catania 22 Audace Cerignola 21 Foggia 21 Sorrento 19 Monopoli 18 Potenza 18 Messina 17 Virtus Francavilla 16 Turris 16 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9