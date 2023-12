Messina-Catania, ecco il derby: sarà festa al “Franco Scoglio”, botteghini presi d’assalto

StrettoWeb

Una serata di festa per uno storico derby, tra due delle più importanti realtà della Sicilia, che ritorna dopo due anni. E’ quello tra Messina e Catania, che andrà in scena questa sera al “Franco Scoglio”. Da una parte la squadra di Modica, che vincendo in casa del Monterosi si è rilanciata dopo cinque sconfitte di fila, pur rimanendo in zona caldissima; dall’altra la squadra di Lucarelli, tornato sull’Etna da qualche settimana dopo il terremoto tecnico legato a un avvio in campionato al di sotto delle aspettative.

Lucarelli, da Messina a Catania: “li ringrazio”

Lucarelli che, tra l’altro, a Messina ha allenato nel 2016-2017, prima di una delle sue diverse parentesi a Catania (adesso la terza). “Essendo stato io dall’altro parte so bene come viene preparata questa partita. Il Messina è una squadra propositiva, organizzata e ben allenata”, ha detto alla vigilia il tecnico livornese, che poi ha ringraziato Messina: “colgo l’occasione per ringraziare e salutare quell’ambiente, comunque se non fossi passato da lì non avrei probabilmente mai allenato il Catania. Sono stato trattato bene e ho un bellissimo ricordo di quella esperienza”.

La prevendita

Non saranno numeri da Serie A, comunque non da derby tra Messina e Catania, anche perché la trasferta è stata vietata ai tifosi ospiti. A parte sparuti casi, le ultime stagioni peloritane – un po’ fiacche e povere di grandi obiettivi – non hanno portato allo stadio tantissime presenze, anche per la grandezza di uno stadio come il Franco Scoglio, che dall’alto dei suoi quasi 40 mila posti fa sembrare pochi anche qualche migliaio di persone. Tra l’altro, oggi gli abbonamenti non valgono, perché la società ha indetto la “Giornata Giallorossa”. Al netto di questo, però, la quota sarà superiore ai numeri visti finora in casa. “In riferimento ai biglietti con le promozioni dei supermercati, si comunica che la biglietteria sta procedendo all’emissione dei titoli d’ingresso che saranno recapitati a mezzo mail. Si consiglia di controllare anche lo spam delle caselle di posta elettronica. Visto l’alto numero di biglietti richiesti (quasi 3000) l’emissione sta procedendo e proseguirà fino a domani”.

Alla data di ieri erano circa 3 mila, dunque, con l’accelerata di queste ore. “Si registrano code per l’acquisto dei biglietti del derby. Si consiglia di acquistarli prima non arrivando a ridosso del fischio iniziale. Si consiglia anche di acquistarli sul sito online postoriservato evitando le varie file ai botteghini! Questa la situazione da Bossa in via Tommaso Cannizzaro!”, ha scritto il Messina sui suoi canali ufficiali postando una foto con le code all’interno di un negozio.

Le iniziative per il prepartita

Di certo, a prescindere dai presenti, al “Franco Scoglio” ci sarà una bella atmosfera, anche per le iniziative organizzate dal club: “in occasione del derby Messina-Catania, per allietare il pre-partita, l’Acr Messina ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con la scuola “Happy dancing”, diretta da Rossella Filloramo. Previsti intrattenimenti a base di musiche, danze e un dj set, con la presenza dello speaker Vincenzo Maira. Il terreno di gioco sarà un tripudio di colori ed effetti luminosi che accompagneranno l’ingresso in campo delle due squadre, grazie al team di Andrea Gentile”.

Sono 42 le sfide totali giocate a Messina, con 12 vittorie peloritane, 11 etnee e 19 pareggi. Il derby si è giocato in tutte le categorie, anche in Serie A, una volta sola, nel 2006-2007, terminato 1-1. Di seguito tutti i precedenti.

1930-31: A.C. Messina-S.S.Catania 1-0 (Prima Divisione)

1931-32: A.C. Messina-S.S.Catania 6-3 (Prima Divisione)

1934-35: A.C. Messina-S.S.Catania 3-0 (Serie B)

1935-36: A.C. Messina-S.S. Catania 1-0 (Serie B)

1936-37: A.C. Messina-A.F.C. Catania 1-2 (Serie B)

1938-39: A.C. Messina-A.F.C. Catania 0-0 (Serie C)

1942-43: U.S. Passamonte- A.F.C. Catania 1-3 (Serie C)

1946-47: A.C. Messina-Catania 0-0 (Serie C)

1947-48: A.C.R. Messina-Catania 0-3 (Serie C)

1948-49: A.C.R. Messina-Catania 1-1 (Serie C)

1950-51: A.C.R. Messina-Catania 1-1 (Serie B)

1951-52: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie B)

1952-53: A.C.R. Messina-Catania 1-0 (Serie B)

1953-54: A.C.R. Messina-Catania 0-1 (Serie B)

1955-56: A.C.R. Messina-Catania 0-1 (Serie B)

1956-57: A.C.R. Messina-Catania 1-3 (Serie B)

1957-58: A.C.R. Messina-Catania 0-2 (Serie B)

1958-59: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie B)

1959-60: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie B)

1963-64: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie A)

1964-65: A.C.R. Messina-Catania 2-1 (Serie A)

1966-67: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie B)

1967-68: A.C.R. Messina-Catania 0-2 (Serie B)

1974-75: A.C.R. Messina-Catania 2-1 (Serie C)

1974-75: A.C.R. Messina-Catania 1-1 (Coppa Italia)

1977-78: A.C.R. Messina-Catania 1-0 (Coppa Italia)

1979-80: A.C.R. Messina-Catania 1-0 (Coppa Italia)

1986-87: A.C.R. Messina-Catania 1-1 (Serie B)

1992-93: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Serie C1)

1992-93: A.C.R. Messina-Catania 1-3 (Coppa Italia)

1994-95: A.S. Messina-Catania 1-1 (CND)

1998-99: F.C. Messina Peloro-Catania 0-0 (Serie C2)

1998-99: F.C. Messina Peloro-Catania 0-0/5-3 d.c.r (Coppa Italia)

2000-01: F.C. Messina Peloro-Catania 0-2 (Serie C1)

2000-01: F.C. Messina Peloro-Catania 1-0 (Serie C1 – Play off)

2002-03: F.C. Messina Peloro-Catania 3-3 (Serie B)

2003-04: F.C. Messina Peloro-Catania 3-0 (Serie B)

2006-07: F.C. Messina Peloro-Catania 1-1 (Serie A)

2015-16: A.C.R. Messina-Catania 0-0 (Lega Pro)

2016-17: A.C.R. Messina-Catania 2-0 (Coppa Italia)

2016-17: A.C.R. Messina-Catania 1-2 (Serie C)

2021-22: A.C.R. Messina-Catania 2-2 (Serie C)