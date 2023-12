Messina, bordate di De Luca contro Dafne Musolino: “eletta con i voti degli altri senza pagare un euro”

StrettoWeb

Se ne dicono di tutti i colori Cateno De Luca e Dafne Musolino, ex fedelissima del leader di Sud chiama Nord, con un botta e risposta durissimo sul passaggio del consigliere Scolaro nel gruppo de luchiano. Poveretta. “La differenza tra Melangela e l’Altra e tra me e l’Altra e’ molto semplice: io e Melangela siamo sempre stati eletti con i nostri voti e non con i voti messi a disposizione da un partito come già è successo all’Altra ( da sola ha sempre preso 200 voti). Io e Melangela le campagne elettorali le abbiamo pagate sempre con i nostri soldi e non con i soldi del fondatore del partito come e’ sempre accaduto all’Altra. Io e Melangela abbiamo sempre onorato i debiti e gli impegni assunti con i nostri partiti mentre l’Altra appena eletta ha pensato a rinnegare anche gli accordi sottoscritti con coloro che hanno pagato la sua campagna elettorale”, sottolinea De Luca

“Io e Melangela non ci siamo mai messi sul mercato al miglior offerente anzi la storia dimostra che abbiamo preferito pagare il prezzo della nostra coerenza mentre l’Altra ha semplicemente deciso di mettersi sul mercato al migliore offerente; Io e Melangela abbiamo una storia politica di militanza e di attivismo nelle istituzioni conquistato con il consenso popolare mentre l’Altra e’ sempre stata nominata perché incapace di farsi eleggere; Io e Melangela non siamo paragonabili ad un certo mondo di opportunisti e di ingrati mentre l’Altra ha già dimostrato (ma siamo solo all’inizio) che è il suo ambiente naturale“, evidenza De Luca.

“Io e Melangela non sputiamo sulla nostra storia mentre l’Altra non ha aspettato neanche che il gallo cantasse tre volte; Io e Melangela non costruiamo il nostro consenso con il becero vittimismo mentre l’Altra ne vuol fare una bandiera perfino nelle aule giudiziarie; Io e Melangela non ci siamo mai ubriacati del ruolo ricoperto mentre l’Altra ormai ne fa un grimaldello per provocare reazioni (mamma Ciccio mi tocca … Ciccio toccami che mamma non c’è). Io e Melangela abbiamo una storia politica costruita con i nostri sacrifici e con il nostro consenso mentre l’Altra è già passata alla storia come il somaro di Caligola nominato senatore. All’Altra dico… è inutile che ci provochi per essere insultata … ormai ho deciso che saranno bel altre le sedi del nostro confronto perché Io e Melangela siamo di un’altra pasta ed il tempo anche questa volta sarà galantuomo”, conclude De Luca.