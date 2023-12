Barcellona P.G.: Melangela Scolaro entra in Sud Chiama Nord, la soddisfazione di Cateno De Luca

StrettoWeb

Oggi, in una conferenza stampa presso l’Aula Preconsiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Sud chiama Nord ha annunciato l’ingresso del consigliere comunale Melangela Scolaro. Alla conferenza hanno preso parte i deputati Cateno De Luca, Matteo Sciotto, Alessandro De Leo e Giuseppe Lombardo.

Nel corso della conferenza, abbiamo sottolineato il nostro impegno costante sul territorio e in aula, combattendo per tutelare gli interessi della Sicilia e dei Siciliani. In questa fase di crescita, sottolineiamo l’importanza della partecipazione attiva di tutti. È giunto il momento di agire attivamente nella vita del partito.

“La costituzione dei comitati cittadini in ogni comune è un obiettivo chiave. Sud chiama Nord- afferma De Luca- porta avanti la filosofia del fare. Oggi rappresenta un movimento che aspira alla presidenza della Regione senza basarsi su un’ottica “anti”. Ringrazio Melangela Scolaro per aver dato a Sud Chiama Nord l’opportunità di entrare in modo autorevole nel palazzo comunale. Avviamo oggi insieme un percorso condiviso per restituire dignità politica a Barcellona. Oggi infatti il punto di debolezza per Barcellona é il palazzo municipale. Toccherà agli elettori cambiare. E vogliamo lavorare insieme anche per offrire questa opportunità”.

Melangela Scolaro ha condiviso le motivazioni che l’hanno spinta a unirsi a Sud Chiama Nord, criticando l’assenza di idee e confronto nella sua precedente esperienza politica. Ha sottolineato la necessità di risvegliare la passione politica e di avviare un percorso di bonifica nella città. “In questi anni a Barcellona- afferma Melangela Scolaro – non ho visto politica perché non ho visto idee. Solo grandi contenitori incapaci di andare oltre il mero posizionamento. Il percorso intrapreso oggi, rappresenta un sogno per Barcellona, e Sud Chiama Nord è un’opportunità per realizzarlo”.