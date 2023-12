MasterChef Italia 13 sbarca a Messina, le anticipazioni della puntata: dai concorrenti alla “Mistery Box”

StrettoWeb

MasterChef Italia 13 entra nel vivo. Dopo le due puntate dedicate ai casting, oggi – 28 dicembre – si inizia finalmente con le sfide e i concorrenti al lavoro. Nelle due puntate odierne si parte con la prima vera “Mistery Box” della stagione: pane e salame, giudicate sempre da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La creatività dei concorrenti dovrà considerare – nell’Invention Test – il mare, sfruttando quindi la cucina del Mar Tirreno del Mare Adriatico.

Nella puntata di oggi ci sarà la prima prova in esterna della stagione. Luogo? Messina. La puntata, oggi identitaria dei luoghi dello Stretto, si lega anche alla tradizione. Sì, perché i concorrenti cucineranno per i 40 nuotatori che celebreranno il il 70° anniversario della prima attraversata a nuoto dello Stretto. La storia di Messina e dello Stretto, un evento che si svolge da una vita, intrecciato con uno dei programmi più famosi d’Italia. I nuotatori dunque, dopo la faticosa nuotata, assaggeranno i piatti cucinati dai 20 concorrenti. Il loro giudizio porterà al primo Pressure Test della stagione.

Dove guardare MasterChefItalia 13

MasterChef Italia 13 va in onda su Sky Uno in tv e su NOW in streaming. Rimarrà poi visibile on demand su Sky Go. La puntata comincerà alle ore 21.15.

MasterChef Italia 13, chi sono i 20 concorrenti in gara

Tra i 20 concorrenti in gara ci sono anche una calabrese e un siciliano. Stiamo parlando di Anna, farmacista di Cosenza, e di Antonio, geometra di Palermo che vive però in Germania, a Monaco di Baviera. Eccoli di seguito tutti:

Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano

Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma

Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia

Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera

Anna, farmacista 62enne del cosentino

Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni

Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma

Deborah, 30enne team leader, del reatino

Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze

Filippo, architetto di 25 anni del padovano

Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli

Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista

Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti

Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo

Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer

Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni

Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma

Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia

Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese

Valeria, atleta 52enne di Roma