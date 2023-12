La forza di Melania: coinvolta nell’incidente di Cariati, la chef sta combattendo per la sua vita

StrettoWeb

L’incidente dello scorso 9 dicembre a Cariati ha provocato la morte di un 44enne, Salvatore Amato, di Crotone. Lo scontro con un’altra vettura è avvenuto a seguito di un inseguimento dei Carabinieri a causa di un’auto rubata dallo stesso Amato. Coinvolta anche una giovane chef di Corigliano-Rossano, ricoverata in gravi condizioni all’Annunziata di Cosenza. La donna, 28 anni, si chiama Melania Luberto ed ha riportato gravi traumi toracici e problemi respiratori.

Nell’impatto infatti, la ragazza è riuscita a salvarsi grazie ad una vettura ben tenuta e all’apertura degli airbag che hanno, però, creato la frattura di alcune costole. Assistita dai familiari, la 28enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione di Terapia Intensiva sotto le cure dell’equipe guidata dal dott. Pino Pasqua. Secondo quanto riportato dal bollettino medico, ha riportato la perforazione di uno dei polmoni che le ha provocato un grave problema respiratorio. Nonostante le gravi condizioni, Melania sembra essere forte e sta affrontando con coraggio questa terribile sfida.

Intanto tutta la comunità di Corigliano-Rossano fa il tifo per lei: tutti stanno aspettando che si rimetta e possa tornare, quanto prima, alla conduzione del suo famoso ristorante “Senzanomesiamo”, censito anche dalla prestigiosa rivista Gambero Rosso. La sua brigata ha bisogno del suo capitano per raggiungere altri grandi successi, culinari e non. Forza Melania!