Incidente ss106 in provincia di Cosenza: l’inseguimento dei Carabinieri e lo schianto

Emergono nuovi terribili dettagli sull’incidente avvenuto ieri lungo la strada statale 106, in provincia di Cosenza. Il terribile scontro si è verificato nel primo pomeriggio nella città di Cariati: a perdere la vita un uomo di 44 anni, Salvatore Clemente Amato, che stava fuggendo da un controllo dei Carabinieri. Dalle prime ricostruzioni infatti, emerge un quadro allarmante: la vittima avrebbe rubato un’auto nei pressi di Taranto e, all’alt delle forze dell’ordine, ha deciso di eludere il comando cominciando così la sua fuga.

L’inseguimento dei Carabinieri, iniziato alla porte di Mandatoriccio, si è concluso nella località cariatese con lo schianto fatale. Ma a rimetterci non è solo la vittima – la cui salma è stata sequestrata ai fini dell’indagine – ma una donna molto conosciuta nell’ambiente culinario locale, rimasta ferita gravemente. Trattasi di M. L., una giovane chef di 28 anni che ha aperto da poco un locale tutto suo di alta cucina. La ragazza lotta tra la vita e la morte all’Annunziata di Cosenza dove è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso.

Una tragedia nella tragedia particolarmente sentita da Fabio Pugliese, presidente dell’associazione “Basta Vittime sulla ss106”: “cari Amici, non vi nascondo che sono molto triste perché la donna di 28 anni coinvolta nell’incidente di oggi la conosco. Una bravissima Chef che da poco aveva aperto una attività di ristorazione di eccellenza dove amavo andare a cena per gustare i suoi buonissimi piatti. Non riesco, credetemi, a trovare pace: l’idea che lei sia in gravi condizioni non mi lascia indifferente”.

“Anche per questo motivo vi chiedo – prosegue Pugliese – di rivolgere una preghiera per lei: affinché possa superare questo momento, possa guarire e ritornare al più presto a casa tra i suoi affetti più cari, tra i fornelli della sua adorata cucina ed i suoi clienti che, come me, l’adorano e desiderano rivederla per dirgli ancora tante altre volte: “Complimenti Chef”. Una preghiera fatta con il cuore può fare molto: chiedo a tutti di pregare per lei”.