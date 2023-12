Crotone è la cornice perfetta per il Capodanno Rai, Occhiuto: “può creare dipendenza”

StrettoWeb

Con le Feste dell’Immacolata abbiamo dato il via alla magia del Natale. Un tripudio di luci, alberi accesi nelle principali piazze delle nostre città, mercatini e presepi itineranti che arricchiscono i piccoli borghi della Calabria. Inizia così il conto alla rovescia verso la gioia e il divertimento che caratterizzeranno la nostra Regione fino al 6 gennaio. Tra gli eventi più coinvolgenti, oltre a quello del Santo Natale, spicca la notte di San Silvestro: le maggiori cittadine non hanno badato a spese per iniziare il 2024 con il botto.

Ma la sorpresa più bella e più attesa è quelle che verrà trasmessa in diretta nazionale con la trasmissione “L’anno che verrà”, direttamente dalla città di Pitagora. Crotone diventa quindi protagonista assoluta accompagnando milioni di italiani allo scoccare della mezzanotte. Amadeus si dice entusiasta per questa esperienza, i preparativi fervono e, per non farci mancare nulla (ma anche per mettere a tacere sterili polemiche), il governatore Occhiuto ha condiviso una bellissima panoramica per mostrare la bellezza della cittadina.

Un reel su Instagram, che ha già raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, dove Crotone e il mare creano il perfetto scenario per accogliere il Capodanno Nazionale, ma anche tanti altri eventi. Una sola frase, quella riportata da Occhiuto, ma ricca di significato: “immagini che possono creare dipendenza”. Godetevi pure lo spettacolo!

