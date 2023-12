Crolla il soffitto di un’abitazione: sequestrata la salma dell’operaio 42enne

StrettoWeb

Una tragedia immane che ha sconvolto l’intera comunità di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza: la morte di Daniele Gassoso, rispettato operaio di 42 anni originario di Acri, ha creato sgomento e disperazione. Daniele era un brav’uomo, conosciuto nella sua città natale soprattutto per la sua attività di volantinaggio: ieri però, la sua esistenza si è interrotta a causa del crollo di un’abitazione dove, a seguito di alcune indagini, si è scoperto che il 42enne era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. A seguito del cedimento del soffitto, il povero Daniele è caduto in una botola interna. La salma è ora in mano all’Autorità Giudiziaria mentre il sostituto procuratore del Tribunale di Castrovillari, Valentina Draetta, sta effettuando le indagini del caso per capire se procedere o meno con un esame autoptico.