Tragedia in Calabria: crolla il soffito di un’abitazione, muore 42enne | NOME

Tragedia a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza: un uomo di 42 anni, Daniele Gassoso originario di Acri, ha perso la vita a causa del crollo improvviso del soffitto di un’abitazione. Ancora non è chiara la dinamica che ha portato alla fatalità, ma è certo che Daniele fosse all’interno dell’appartamento situato in contrada Lumarino. Sul luogo sino immediatamente intervenuti i Carabinieri di San Demetrio Corone che stanno indagando sulla vicenda, insieme a un’ambulanza e all’elisoccorso nel tentativo di salvare Daniele, invano.