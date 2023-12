Capodanno a Crotone, Amadeus svela alcuni dei big protagonisti de “L’anno che verrà” | NOMI e VIDEO

StrettoWeb

Mancano una manciata di giorni alla Notte di San Silvestro e la città di Crotone è in gran fermento con i preparativi per accogliere Amadeus e le telecamere RAI per l’attesissimo programma “L’anno che verrà”. Uno show che si preannuncia spettacolare, nonostante le critiche di alcuni cittadini e associazioni: ma la città pitagorica non si fa certo fermare dalle dicerie che parlano già di “flop annunciato”, come se la Calabria fosse incapace di organizzare eventi di portata nazionale e dovesse accantonare l’intrattenimento per pensare alle cosiddette “questioni più importanti”.

Intanto gli alberghi di Crotone sono già quasi tutti pieni, le prenotazioni fioccano e la piazza si prepara ad accogliere un pubblico vastissimo per il countdown del 2023. Lo stesso Amadeus, entusiasta della scelta della nostra Regione in generale – e di Crotone in particolare – ha annunciato alcuni dei big che animeranno Piazza Pitagora nella notte di Capodanno. Attraverso il suo canale ufficiale Instagram, ha infatti pubblicato alcune stories elencando alcuni degli artisti che saliranno sul palco calabrese.

Il cast

Ce n’è per tutti i gusti: da Annalisa ai The Kolors, che hanno dominato la classifica delle hit estive, da Malgioglio all’evergreen Patty Pravo, passando per il rap di Dargen D’amico e per l’iconico duo Paola e Chiara, ritornato alla ribalta dopo la partecipazione a Sanremo. Ma non è di certo finita qui: attesi altri protagonisti tra cui i Ricchi e Poveri, Sangiovanni per i più giovani, Maninni e il trio più internazionale d’Italia, Il Volo.

Non mancheranno, inoltre, risate e gag: ad affiancare Amadeus saranno infatti il trio di youtuber Gli Autogol e il grandissimo Nino Frassica, colonna portante della comicità Italia. “Un cast pazzesco – afferma Amadeus – per ballare insieme”: le aspettative sono altissime e, date le premesse, il divertimento è assicurato.

Amadeus svela l'incredibile cast del Capodanno a Crotone