La Calabria protagonista all’Expo 2025 di Osaka: “importante vetrina internazionale” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Questa mattina, presso la sala delle conferenze alla Cittadella di Catanzaro, il commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani, il presidente dell’Istituto per il commercio estero, Matteo Zoppas, il progettista del Padiglione italiano, Mario Cucinella, e il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi, hanno presentato il progetto del Padiglione Italia in vista della prossima esposizione universale che si terrà in Giappone. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Occhiuto: “importante vetrina internazionale”

“Abbiamo ritenuto utile alla luce del nostro progetto di sviluppo del tessuto produttivo calabrese e dell’attrazione degli investimenti la partecipazione della Regione Calabria all’Expo di Osaka 2025“, è quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Una partecipazione che ci sarà e che potrà rappresentare non solo una vetrina importante per proiettare la Calabria su mercati internazionali ma anche una occasione di sviluppo per le nostre imprese e l’occasione per portare avanti una diversa narrazione della Calabria che da due anni stiamo portando avanti”, conclude Occhiuto.

Tripodi: “massimo sostegno allo sforzo del presidente Occhiuto”

“Da parte del Governo c’è il massimo sostengo allo sforzo del presidente Occhiuto di dare una visione anche internazionale alla Calabria“. E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi. “Non a caso questa iniziativa avviene ad una settimana di distanza alla visita di Tajani che ha annunciato il G7 in Calabria. L’evento di Osaka è un appuntamento straordinario con 180 Paesi presenti e una previsione di 28 milioni di visitatori. E’ chiaro che la partecipazione della Calabria apre uno scenario molto significativo per il futuro del nostro tessuto produttivo“, conclude Tripodi.

Vattani: “grande interesse in Asia per la Calabria”

“C’è un grande interesse dell’Asia ha per questa regione. Va sottolineata la grande aspettativa dei giapponesi che conoscono l’Italia, ma non la conoscono tutta. Il Giappone, però, conosce la Calabria. Ci sono aziende giapponesi che da molti anni hanno investito in questa regione ed hanno delle aspettative”. A dirlo il commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani, presentando il Padiglione Italia alla Cittadella regionale a Catanzaro.

Cucinella: “la Calabria ha delle risorse molto importanti”

“Tema generale – ha spiegato Mario Cucinella – è come disegnare le società del futuro. Dalle città ideale del ‘400 a quelle che noi immaginiamo per il futuro. Il padiglione Italia, avrà come obiettivo quello di cercare e trovare degli aspetti in comune con il Giappone. Una Expo poco digitale, molto incentrata sull’artigianato come il Giappone e come molte realtà della Calabria”. Per il presidente dell’Ice “Expo 2025 è importante perché sarà una vetrina che durerà molto tempo, dove ci saranno delle occasioni molto importanti, non solo per raccontare quello che è l’Italia, quello che è il Made in Italy, ma soprattutto per promuoverla. La Calabria ha delle risorse molto importanti, ha dei prodotti molto buoni e così come tutte le altre regioni dovrà essere spinta in particolare portando in Giappone le sue maestranze, le sue eccellenze e facendole conoscere a tutto il mondo affinché il mondo le possa acquistare per sviluppare quel poco più di 700 milioni di euro di esportazioni che vengono fatte oggi nel resto del mondo dalla Calabria con l’obiettivo di lavorare in modo sistematico anche con gli altri agenti di sistema Italia”.

Foto







/