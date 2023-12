Bandecchi provocato: “vediamo se sei il vero Babbo Natale”. E lui gli regala 500 euro

StrettoWeb

Stefano Bandecchi continua, come sempre, a far parlare di sé. Molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, ieri ha pubblicato una sua foto col cappello di Babbo Natale. “Avvistato il vero Babbo Natale”, ha scritto. Come al solito, tra elogi e critiche c’è anche un po’ di ironia. E così un utente, probabilmente scherzando e mai immaginando quanto poi è accaduto, lo ha – per così dire – provocato. “Vediamo se sei il vero Babbo Natale”, ha commentato postando il suo iban e il suo nome e cognome.

Non si è fatta attendere la replica di Bandecchi, che ha regalato al fortunato utente 500 euro, postando poco dopo il bonifico con la somma e il nome e cognome del signore che ha commentato. Anche qui ovviamente si sono consumati elogi, critiche e ironia. Tra i soliti “la beneficenza si fa ma non si dice”, il Sindaco di Terni ed ex Presidente della Ternana ha commentato: “il Natale quando arriva arriva”.

Bandecchi, le prossime tappe a Reggio Calabria

Bandecchi, che come sappiamo è stato vicino a far ripartire il calcio a Reggio Calabria a settembre insieme a Myenergy e a un gruppo di reggini, il 20 gennaio sarà a Reggio Calabria per presentare la sua proposta politica insieme al Consigliere reggino Massimo Ripepi. C’è grande attesa per quella che il Sindaco di Terni ha definito una sorta di “rivincita” dopo la questione sportiva sullo Stretto.