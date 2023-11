La Viola vince, ma Cigarini striglia i suoi: “dobbiamo vincere da squadra, buoni solo i 2 punti”

StrettoWeb

La Viola rialza subito la testa. Dopo il ko di Ragusa, era importante tornare a vincere immediatamente e farlo nel derby calabrese contro Rende, davanti al PalaCalafiore che ha risposto, come sempre da inizio stagione, in maniera calda e positiva, è ancora più bello.

Le parole di coach Cigarini

Nella conferenza post partita coach Cigarini ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi: “gara difficile come pensavo. Partiti con vantaggio consistente, loro senza i due lunghi ci hanno messo in difficoltà. Mi sono adeguato con 4 piccoli. Partita non bella della mia squadra, dispiace per chi c’era, squadra scarica da Ragusa. Abbiamo recuperato Russo e Binelli che però ho preferito tenere fermo. Abbiamo provato Seck da 4. Non sono contento. Questa squadra se vuole restare là deve giocare a intensità altissima. A rimbalzo ci mettevamo troppo tempo, la palla era più veloce delle gambe. Due punti per Mazza“.

“Riusciamo ad assimilare la sconfitta. Dobbiamo dare dei segnali di essere forti. Dovevamo tenere ritmi alti e chiudere con un punteggio alto. Per restare lì dobbiamo avere un’intensità per tutta la gara. Servono i 3 playmaker, Russo, Maksimovic e Seck. Oggi non l’hanno data. Alla squadra dico che se vogliamo lottare con le big dobbiamo essere un’unica cosa, non dobbiamo pensare ai tabellini e giocare per noi stessi. Sono contento dei due punti, non della prestazione“.

“Oggi avevamo 8 giocatori e mezzo. Quando alleno io tutti devono essere pronti. Mazza, under 17, è entrato a 8 minuti dalla fine del terzo quarto. Tutti devono essere pronti. Ho ampliato le rotazioni perchè a Ragusa abbiamo speso tanto, serviva un po’ di riposo per chi gioca di più“.