Locri esulta per la Viola, Simonetti: “senza di loro non sarei qui. Mazza? 4 teglie o…”

“Contento per al vittoria. Sono felice di aver visto tante persone da Locri a sostenermi“. Ilario Simonetti è raggiante dopo la vittoria della Viola su Rende in cui ha messo insieme 14 punti davanti al pubblico di casa.

“La nostra squadra corre e si passa tanto la palla, oggi non è andata sempre così. Ma giorno dopo giorno stiamo migliorando, la base è che siamo tutti molto più che compagni di squadra, siamo tutti amici, anche fuori dal parquet. Stiamo migliorando“.

Presente quest’oggi al PalaCalafiore anche una folta rappresentanza direttamente da Locri, con la squadra dell’Eutimo Locri nella quale Simonetti è cresciuto, a fare il tifo per lui. “Senza di loro non sarei qui, mi hanno insegnato le basi, sono veramente onorato e felice di averli visti tutti qui“, ha raccontato ai microfoni di StrettoWeb dopo che il presidente ci ha confidato che ha rivisto in campo “qualche fondamentale che gli abbiamo insegnato“.

In conclusione una battuta sul giovane Antonio Mazza che ha segnato i primi punti tra i big: “Mazza? Se non porta quattro teglie meglio che non si presenta all’allenamento“.