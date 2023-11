Viola-Castanea, 1° QT: i neroarancio spingono sul gas, buon avvio

StrettoWeb

Continua il tour de force della Pallacanestro Viola di ritorno sul parquet, per la terza volta in una settimana, nella 7ª sfida del campionato di Serie B Interregionali. I reggini, reduci da 4 successi consecutivi (5 su 6 in stagione), gli ultimi due in trasferta tra Milazzo e Messina, tornano di scena al PalaCalafiore contro Castanea Basket 2010.

Obiettivo: difendere il primo posto. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 1° QT! Inizia la gara! Qualche errore al tiro nelle fasi iniziali. Primi due per Tyrtyshnik che batte Ferenc in palleggio e realizza. Raddoppia Aguzzoli: rimbalzo e due da sotto, specialità della casa. Husam fa 2/2 ai liberi, risponde Tyrtyshnik (6-2). Mavric allunga (8-2). Trupia realizza per due volte consecutivamente (8-6). Mavric fa 1/2 dalla lunetta, Bellavia realizza dalla parte opposta (9-8). Due per Binelli, poi Tyrtyshnik a 2 con fallo: libero extra dentro. (14-8). Bellavia fa 1/2 dalla lunetta (14-9). Tripla di Mavric, poi Tyrtyshnik pare in contropiede neanche fosse Shevchenko: 2 punti (19-9). Husam ferma il break reggino su palla persa da Simonetti (19-11). Tripla di capitan Binelli! (22-11). E Tyrtyshnik lo imita: e sono 3 (25-11). Seck attacca il ferro, altri 2 (27-11).

Quintetti in campo: inizia Viola-Castanea! Inizia Viola-Castanea! Ecco i quintetti: Viola: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli, Mavric Castanea: Bellomo, Trupia, Bellavia, Husam, Ferenc