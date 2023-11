Viola-Castanea, coach Cigarini: “pubblico fantastico. Contro Ragusa trasferta dura”

StrettoWeb

Sesta vittoria in sette partite per la Pallacanestro Viola. I reggini hanno battuto, in casta, Castanea Basket 2010 con il punteggio di 97-72. I neroarancio hanno difeso il primo posto in classifica in coabitazione con Capo d’Orlando a quota 12 punti.

Coach Cigarini in conferenza stampa ha analizzato così la gara: “vorrei parlare del pubblico. Ha risposto benissimo, li abbiamo incuriositi, erano tantissimi. Anche i ragazzi sono contenti. Non vedevamo l’ora di presentarci da primi davanti alla nostra gente. Agli avversari mancava Caroè, dispiace. Siamo stati bravi a tenere alta l’intensità, siamo stati sul +12, poi abbiamo alzato di nuovo l’intensità.

Sono contento per Mazza, mi dispiace per Collu che si è fatto male al ginocchio, non dovrebbe essere una cosa semplice… mi dispiace molto. I giovani ci servono, abbiamo Russo fuori per almeno 10 giorni, i giovani sono fondamentali. Daniele stava facendo un bel percorso, forse per quest’anno avrà finito qui.

Ci attende una trasferta difficilissima contro Ragusa, non vogliono perdere in casa, alzerà l’intensità. Noi venivamo da 5 consecutive, deve essere il traino. Dobbiamo andare lì sulla base di entusiasmo, tecnica e forza. Ce la giochiamo ad armi pari, a inizio anno non lo pensava nessuno.

Se mi aspettavo di essere primo oggi? Sono contento. Binelli viene da 5 anni in America, basket diverso. L’anno scorso non ha giocato tantissimo, ha bisogno di macinare km. Sta entrando in forma, l’ho voluto fortemente, è il 2° rimbalzista del campionato, non guardiamo solo le triple ma l’insieme. Sono contento della prestazione di Binelli e della squadra per intero, perchè per restare nella parte sinistra del campionato bisogna essere squadra“.