Il suggestivo viaggio notturno della Talpa gigante nella provincia di Messina, folla di curiosi nelle strade

E’ arrivata a destinazione la talpa gigante utile per i lavori del raddoppio ferroviario della Messina-Catania. La mega opera ferroviaria da 11 miliardi di euro permetterà, grazie al Ponte sullo Stretto, di spostarsi tra Roma e Catania in poco più di 4 ore. Questa notte l’enorme strumento, dal peso di 135000 kg è stata spostata con un trasporto eccezionale dal Porto di Tremestieri di Messina a Nizza di Sicilia. Le operazioni particolarmente delicate hanno portato non pochi curiosi a restare svegli fino a tarda notte per vedere il passaggio di questo trasporto eccezionale.

Il gigante tricolore, che adotta le tecnologie tra le più avanziate in termini di sostenibilità ambientale ed ha un diametro di 9,36 metri e un peso di circa 900 tonnellate, ha infatti superato con successo i collaudi finali in fabbrica. La TBM è una talpa gigante estremamente innovativa che scava nel terreno grazie ad una testa fresante, ma è anche una fabbrica mobile: durante lo scavo, monta in parallelo anche i rivestimenti, grandi anelli composti da conci prefabbricati che vanno a stabilizzare il terreno e fanno sì che dopo il passaggio della TBM, la galleria sia praticamente pronta.