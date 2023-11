E’ arrivata la talpa gigante che scaverà i tunnel della linea ferroviaria Messina-Catania

StrettoWeb

Messina ha accolto oggi una delle talpe meccaniche che scaveranno le gallerie della nuova ferrovia Messina – Catania. La mega opera ferroviaria da 11 miliardi di euro permetterà, grazie al Ponte sullo Stretto, di spostarsi tra Roma e Catania in poco più di 4 ore.

Il gigante tricolore, che adotta le tecnologie tra le più avanziate in termini di sostenibilità ambientale ed ha un diametro di 9,36 metri e un peso di circa 900 tonnellate, ha infatti superato con successo i collaudi finali in fabbrica. La TBM è una talpa gigante estremamente innovativa che scava nel terreno grazie ad una testa fresante, ma è anche una fabbrica mobile: durante lo scavo, monta in parallelo anche i rivestimenti, grandi anelli composti da conci prefabbricati che vanno a stabilizzare il terreno e fanno sì che dopo il passaggio della TBM, la galleria sia praticamente pronta.