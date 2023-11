Università di Messina, Moschella si ritira: chi sarà il nuvo Rettore tra Limosani e Spatari?

StrettoWeb

Si è chiuso con una testa a testa lo spoglio delle schede delle elezioni per la carica di Rettore dell’Università di Messina per il sessennio 2023/2029. Nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum previsto di 677 voti e quindi, lunedì 27 novembre, si ritornerà al voto. Il dato definitivo è chiaro: c’è sostanzialmente parità (539 a 502) tra il prof. Michele Limosani (ordinario di Politica economica) e la prof.ssa Giovanna Spatari (ordinaria di Medicina del Lavoro).

Saranno fondamentali per la vittoria di Limosani o Spatari i 125 voti conquistati dal prof. Giovanni Moschella, che ha deciso di ritirarsi dalla corsa. Farà accordi? Il suo gruppo andrà in ordine sparso?

Lunedì seconda votazione

Non essendo stato raggiunto da nessun candidato il quorum valido per l’elezione, lunedì 27 novembre 2023, dalle 8 alle 20, si terrà la seconda votazione per l’elezione del nuovo rettore sarà necessaria la maggioranza assoluta dei votanti. Il giorno successivo, nella mattinata di martedì 28 novembre si svolgerà lo spoglio.