Università di Messina, Limosani: “ha prevalso la voglia di cambiamento, guardo al 2° turno con fiducia”

E’ soddisfatto il Prof. Michele Limosani dopo la fine dello spoglio nella prima tornata delle elezioni del Rettore dell’Università di Messina. Rivolgendosi alla comunità accademica, Limosani afferma: “il primo turno di questa tornata elettorale ci restituisce una serie di spunti che mi fa piacere condividere con voi, non prima però di avere espresso un grande ringraziamento alla comunità accademica per la prova di partecipazione che ha voluto dare e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Sono onorato di essere stato il più votato al primo turno e sono fiducioso di incrementare i consensi per tagliare insieme il traguardo desiderato”.

“Una soddisfazione – come ho già avuto modo di dire – mitigata dall’astensione degli studenti: un riscontro che il nuovo Rettore dovrà tenere presente, affinché si possa porre rimedio a questo scollamento. Innanzitutto oggi ha prevalso la voglia di cambiamento, quella voglia a cui ho cercato di dare voce nel mio programma e durante la mia campagna elettorale. Una tendenza che si è andata consolidando nel tempo e continuerà a farlo da qui al prossimo turno. Parimenti, è emersa la spinta verso una nuova stagione in cui la polarizzazione dovrà tramutarsi in confronto aperto, non condizionato da logiche di potere, nella quale chi è alla guida dell’Ateneo torni a svolgere un ruolo di ascolto, piuttosto che di comando solitario. Guardo all’immediato futuro e alla seconda tornata elettorale con grande fiducia e, nel ribadire il mio ringraziamento a tutti voi, auspico che anche lunedì prossimo possano prevalere gli stessi principi e valori“, conclude Limosani.