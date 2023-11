Travolto dal muletto a Corigliano-Rossano: l’ultimo saluto a James Genolini Loria

StrettoWeb

L’ultimo viaggio di James Genolini Loria, l’uomo di 45 anni che ha perso la vita schiacciato da un muletto a Corigliano-Rossano, termina a Brescia. L’uomo infatti, seppur bresciano, si era trasferito da poco in Calabria dove ha incontrato la morte. I funerali della povera vittima si sono svolti ieri nella sua città natìa: parenti e amici si sono raccolti intorno al proprio caro per l’ultimo saluto. Si indaga intanto, senza sosta, sull’accaduto per accertare le dinamiche che hanno portato al ribaltamento del muletto: sino ad ora infatti, non vi sono indagati perché James era solo in località Forello. Vietata però la cremazione della salma, volontà dettata dal 45enne: il corpo dovrà rimanere a disposizione della magistratura in caso di necessità di esame autoptico.