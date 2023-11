Tragedia a Corigliano-Rossano: uomo perde la vita schiacciato dal muletto

StrettoWeb

Una tragedia immane, quella accaduta questo pomeriggio a Corigliano-Rossano: un uomo di 45 anni ha perso la vita a seguito di un incidente con il muletto che stava adoperando. Il terribile epilogo è avvenuto in località Forello, nella zona urbana di Rossano: la vittima, di origine bresciana ma residente da pochi anni in Calabria, stava lavorando nella zona rurale quando è rimasto schiacciato dal pesante mezzo, per cause ancora in fase d’accertamento.

Sul posto è intervenuto personale del Suem118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, purtroppo risultato inutile: il 45enne era già spirato. Sulla tragedia indaga la Polizia; si attende l’arrivo del magistrato di turno presso la Procura di Castrovillari per i rilievi del caso.