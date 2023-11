Sparò ad un uomo durante una lite: guardia giurata calabrese condannata a 2 anni di reclusione

StrettoWeb

Una terribile vicenda che si è conclusa con la reclusione in carcere: la sentenza definitiva condanna a 2 anni la guardia giurata 28enne che, lo scorso maggio, aveva sparato ad un uomo durante una lite in un locale dell’area urbana di Rossano. Il condannato, nonostante fosse fuori servizio, ha utilizzato la pistola d’ordinanza e ha esploso cinque colpi ferendo alla gamba un 45enne all’esterno del locale in questione, il quale aveva provato a fare da paciere durante la discussione con un parroco della zona.

La sentenza di condanna è stata emessa in seguito al processo con rito immediato, richiesto dal pubblico ministero Antonino Iannotta e presieduto dal giudice per le indagini preliminari Lelio Festa. Il 28enne, finora ai domiciliari, ha patteggiato la pena di 2 anni di reclusione per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.