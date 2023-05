Corigliano-Rossano: spara a un ragazzo fuori dal locale, guardia giurata accusata di tentato omicidio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Aveva litigato con un prete all’interno di un locale di Rossano Scalo, in via Nestore Mazzei, nella nottre tra venerdì e sabato scorso. Un litigio proseguito anche fuori dal locale e finito con 5 colpi di pistola contro un terzo, infilatosi nella discussione per sedare gli animi. Quest’ultimo di 45 anni, è stato trasportato d’urgenza al Giannettasio per le gravi ferite riportate alla gamba mentre la guardia era stata bloccata dalle forze dell’ordine. Il 28enne, subito dopo l’accaduto, è stato condotto nel carcere di Castrovillari in attesa del verdetto della magistratura: dopo la raccolta di testimonianze da parte dei presenti e la visione delle immagini della videosorveglianza, la guardia giurata è stata identificata come esecutore del gesto criminale ed è ora ufficilamente accusata di reato di tentato omicidio.