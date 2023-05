Paura a Corigliano-Rossano: guardia giurata litiga con un prete, poi spara a un ragazzo

StrettoWeb

Paura e sgomento nella notte a Corigliano-Rossano: una sparatoria ha sconvolto la comunità in pieno centro nella zona di Rossano Scalo, all’ingresso di un noto locale del luogo. Una guardia giurata, di 28 anni, ha cominciato a discutere violentemente con un giovane sacerdote del posto, all’interno del locale in via Nestore Mazzei. Ai toni accesi del litigio, sono seguiti poi spintoni e una vera e propria colluttazione che si è protratta all’esterno. Nella confusione, un altro ragazzo presente sul posto è intervenuto per sedare gli animi: purtroppo il suo buon intento ha portato a tragiche conseguenze, facendo perdere il senno alla guardia. Quest’ultima quindi, ha estratto la pistola d’ordinanza e gli ha sparato 5 colpi di pistola ferendolo alla gamba. Il giovane colpito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Giannettasio” di Rossano ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Poliziotti del Comando Locale e i Carabinieri del reparto territoriale che hanno fermato la guardia giurata in attesa di accertamenti da parte della Procura. L’accusa, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe di tentato omicidio.