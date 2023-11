Sicilia, Edy Bandiera con Cateno De Luca: “scelta di campo convinta”

StrettoWeb

“Ho deciso di aderire al movimento di Cateno De Luca per aiutarlo a diventare il sindaco di Sicilia. Lo conosco da anni e con il mio gruppo abbiamo deciso di fare una scelta di campo convinta, prospettica in ambito regionale ma anche nell’immediato per dare al territorio di Siracusa l’opportunità di poter contare su 7 parlamentari all’Ars per le iniziative su questo territorio”. Così il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera ha spiegato la sua decisione di aderire al movimento “Sud chiama Nord”.

“De Luca è stato sindaco in 5 comuni diversi, lo conosco da anni, lavora 20 ore al giorno e quindi la mia è stata valutazione sia sulla base della conoscenza della persona sia sui risultati che lui ha ottenuto in questi anni. Tra noi c’è un rapporto di collaborazione e stima reciproca tra noi da anni”, conclude Bandiera.