Sicilia, ex assessore regionale aderisce a Sud chiama Nord. De Luca: “grande entusiasmo”

“Oggi celebriamo con grande entusiasmo l’adesione di Edy Bandiera e della lista “Ho Scelto Siracusa” al progetto di Sud chiama Nord, un passo significativo che sottolinea la convinzione e l’entusiasmo di Edy Bandiera e del suo team nella visione di Sud Chiama Nord“, è quanto afferma Cateno De Luca. “Questa scelta è frutto di una perfetta sintonia con gli ideali e gli obiettivi che Sud Chiama Nord sta portando avanti. È un impegno convinto, così come ha sottolineato l’amico Edy, mirato a lavorare al nostro progetto per creare un’area alternativa al contesto politico attuale. La formazione dei comitati è ora una priorità. Organizzarsi è fondamentale, e l’impegno di Edy Bandiera in questa direzione sarà fondamentale qui a Siracusa”, rimarca De Luca.

“Sud Chiama Nord ha conquistato consensi dimostrando di essere un’alternativa concreta allebvecchie logiche partitiche. Oggi siamo pronti a strutturarci, radicarci nel territorio per essere pronti alle prossime sfide elettorali. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre sostenuti, che a Siracusa hanno portato avanti il nostro progetto quando eravamo in pochi, a chi è sempre rimasto al nostro fianco. Oggi grazie a Edy e a quanti scelgono di sostenerci e credere nella nostra azione politica”, conclude De Luca.

Edy Bandiera è Vice Sindaco e Assessore della città di Siracusa, già Assessore e Deputato della Regione Siciliana.