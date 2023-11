Serie B, miracolo Bonazzoli: con il suo Lecco batte la capolista Parma. Lo “aiuta”… Hernani

StrettoWeb

Chi lo avrebbe mai detto. Emergente, giovane, senza esperienza nei Prof e con una squadra partita in ritardo, con poche spese e capace di perdere con chiunque. Ma lui arriva e, dopo la prima sconfitta, ne vince tre, facendo cinque risultati utili di fila. Oggi, il miracolo: con il suo Lecco, Emiliano Bonazzoli ha infatti battuto la capolista Parma, che finora aveva perso solo una volta in Serie B. Sorprende l’ex Reggina, che bagna alla grande il suo ritorno tra i Prof, ma al debutto in panchina.

Oggi, ad “aiutarlo”, un altro ex Reggina: il brasiliano Hernani, che si è beccato il rosso dopo due ammonizioni raccolte nel giro di dieci minuti. E pensare che il Parma era andato in vantaggio con un rigore di Benedyczak. Poi, però, due reti in venti minuti e il Lecco è avanti all’intervallo: gol di Novakovich e Buso. Lepore fa tris all’ora di gioco, prima che Charpentier, altro ex Reggina, accorciasse le distanze. Ma alla fine termina così: 3-2. Di seguito tutti i risultati: oltre al colpaccio Cittadella a Palermo, da segnalare anche l’ennesimo tonfo del Brescia di Cellino, sconfitto in casa contro la Cremonese. A nulla è valso il cambio in panchina Gastaldello-Vecchi.

Risultati Serie B, 13ª giornata

Brescia-Cremonese 0-3

Lecco-Parma 3-2

Palermo-Cittadella 0-1

Spezia-Ternana 2-2

Classifica Serie B

Parma 29 Venezia 27 Palermo 23 Cremonese 22 Modena 22 Catanzaro 21 Como 21 Cosenza 19 Cittadella 19 Bari 18 Sudtirol 16 Pisa 16 Reggiana 15 Sampdoria 13 Brescia 13 Ascoli 12 Lecco 12 Spezia 10 Feralpisalò 7 Ternana 7